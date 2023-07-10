Brent подешевела до $78 за баррель после резкого роста цены по итогам прошлой недели

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после рекордного за три месяца подъема по итогам минувшей недели.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по московскому времени составляет $78,02 за баррель, что на 45 центов (0,57%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $1,95 (2,6%) - до $78,47 за баррель, обновив максимум с 1 мая.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 47 центов (0,64%) и составили $73,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли на $2,06 (2,9%) - до $73,86 за баррель.

За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 4,1%, WTI - на 4,6%.

Позитивными факторами для нефтяного рынка стали данные о третьем подряд недельном сокращении запасов в США и новость о продлении добровольного снижения добычи Саудовской Аравией.

Как сообщалось, коммерческие резервы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение на 3,6 млн баррелей.

Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе производство в стране останется на уровне около 9 млн б/с.