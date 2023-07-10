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Brent по-прежнему торгуется у $78 за баррель

Brent по-прежнему торгуется у $78 за баррель
Фото: Getty Images

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе днем в понедельник после выхода данных об инфляции в Китае.

К 14:46 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 47 центов (0,6%), до $78 за баррель. Утром контракты торговались у $78,02 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени снизились на 50 центов (0,68%) и составили $73,36 за баррель.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне не изменились в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление. В мае инфляция составила 0,2%, и аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне, отмечает Trading Economics. Темпы роста потребительских цен обновили минимум с февраля 2021 года, когда в стране была зафиксирована дефляция.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 5,4% в годовом выражении (-4,6% в мае). Падение стало максимальным с декабря 2015 года, оно наблюдается уже девять месяцев подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье.

Данные о китайской инфляции усилили опасения того, что восстановление экономики страны замедляется, указывает Investing.com.

Brent Китай WTI
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