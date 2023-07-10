"Соллерс" вложит 3 млрд рублей в мультибрендовый центр на площадке "УАЗа"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Соллерс" намерен инвестировать не менее 3 млрд рублей в развитие мультибрендового индустриального центра по выпуску рамных автомобилей на площадке Ульяновского автозавода, сообщила группа.

Соглашение о сотрудничестве ПАО "Соллерс" и региона в реализации проекта подписано на площадке промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в понедельник.

"Соллерс" принимает на себя обязательства по созданию производства полного цикла легкового коммерческого автомобиля Sollers Argo, а также новых моделей коммерческих автомобилей под брендом Sollers на территории региона в период 2023-2025 годов.

Документ также предполагает создание в Ульяновской области новых мощностей по производству высокотехнологичных автокомпонентов, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, о создании мультибрендового индустриального центра на УАЗе российская автомобилестроительная группа объявила в мае. В индустриальном парке УАЗа "Соллерс" создает новые мощности для производства коммерческих автомобилей с рамной конструкцией.

Сборка LCV уже стартовала в новом корпусе на промышленной площадке УАЗа в рамках отдельного юридического лица – ООО "Соллерс Карго". На территории индустриального парка УАЗа заканчиваются строительно-монтажные работы для запуска производства полного цикла, включающего сварку, окраску кабины и сборку Sollers Argo. Сборка этой модели будет перенесена на площадку УАЗа из татарстанской Елабуги, где она будет прекращена.

Ранее также сообщалось, что плановые мощности для производства данной модели рассчитаны на выпуск свыше 10 тыс. автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект оценивались в более 1 млрд рублей.

Sollers Argo – компактный автомобиль для городских перевозок, созданный на базе технологий китайского автоконцерна JAC.