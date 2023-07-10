В Ростовской области построят завод по производству БПЛА за 500 млн рублей

Архивное фото Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Компания "Робоавиа" планирует построить в Ростовской области завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Игорь Сорокин. Он подписал соглашение об этом с гендиректором ООО "Робоавиа" Романом Гуровым на "Иннопроме-2023".

Предполагается, что предприятие будет выпускать 1100 беспилотников в год.

"После завершения строительства на предприятии появится на первом этапе - 200, а на последующих этапах - 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций в производство составит порядка 500 млн рублей", - сказал Сорокин.

По его словам, компания уже построила такой завод в Симферополе, он выпускает в месяц 16 БПЛА и квадрокоптеров.

ООО "Робоавиа" зарегистрировано в январе 2015 года в Крыму, основной вид деятельности - производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. По данным ЕГРЮЛ, 90% доли в уставном капитале компании принадлежит бенефициару Людмиле Гуровой, еще 10% - Максиму Красюку.