Путин поручил нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Беспилотник "Ланцет" Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил "Ростеху" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет".

"Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", - сказал он на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

Путин отметил высокую эффективность этих беспилотников. "Удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты", - заметил он.

На встрече с Чемезовым глава государства заявил, что госкорпорации необходимо "увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения".

Он пояснил, что говорит, в частности, о танках Т-90 "Прорыв" и самолетных комплексах.

"Куб" и "Ланцет" - малоразмерные "дроны-камикадзе". Такие беспилотники также называют "барражирующими боеприпасами" - по сути, это снаряд, который совершает продолжительный управляемый полет над полем боя и взрывается, достигнув цели.