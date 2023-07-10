Число банкротств компаний в основных экономиках мира выросло в 2022 году

Аналитики считают это отложенным эффектом пандемии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число корпоративных банкротств в большинстве крупнейших экономик мира увеличилось в 2022 году после двух лет снижения, свидетельствуют данные компании Dun & Bradstreet, помогающей бизнесу управлять кредитными рисками.

В период пандемии, вопреки ожиданиям и замораживанию деятельности целых секторов экономики, число банкротств оказалось ниже уровня 2018-2019 годов. Однако после отмены широких мер государственной поддержки ситуация кардинально изменилась. В результате рост числа банкротств юридических лиц в 2022 году зафиксирован в 28 из 48 государств, данные по которым были проанализированы D&B. Более того, в 13 из 48 стран было зарегистрировано самое большое число банкротств с начала десятилетия.

Так, в Индонезии число разорившихся компаний в 2022 году увеличилось вдвое, а Австрия, Франция и Великобритания с приростом этого показателя на 49-50% стали лидерами по числу корпоративных банкротств среди европейских экономик. Рост числа банкротств около 30% по итогам года показали Бельгия, Польша и Украина.

В IV квартале 2022 года количество банкротств в Европе достигло самого высокого уровня с 2015 года.

В то же время в целом ситуация с несостоятельными компаниями остается в Европе неоднородной. Банкротства в Испании, например, в 2022 году значительно выросли по отношению к допандемийному 2019 году. В Великобритании также отмечается рост числа банкротств к этому уровню. Это разительно отличается от того, что наблюдалось в некоторых других крупных европейских экономиках (например, в Италии, Германии и Франции), где количество банкротств все еще значительно ниже уровня 2019 года.

В 2022 году наблюдалось уменьшение числа банкротств в США на 2% по сравнению с предыдущим годом. При этом за период с 2021 по 2020 год этот показатель упал на 12%.

Эксперты D&B указывают на риск усиления тенденции к росту числа банкротств в 2023 году, особенно в финансово-кредитном секторе, где произошел крах SVB и Credit Suisse. Финансовые проблемы в корпоративном секторе может усугубить высокий уровень инфляции, замедление некоторых экономик и рецессия в ряде стран.

В России количество корпоративных банкротств в 2022 году снизилось на 12,2% по сравнению с 2021 годом, чему способствовал действовавший с 1 апреля по 1 октября мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве должников и другие факторы. На фоне восстановительного роста в первом полугодии снижение этого показателя составило в России уже 40%.