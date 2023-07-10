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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 г. по итогам торгов понедельника

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за миром

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, стабилизации нефти и укрепления рубля; индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года, превысив 2856 пунктов во главе с бумагами Polymetal (+4,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2856,76 пункта (+0,9%, максимум сессии - 2864,32 пункта), индекс РТС - 993,19 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 по московскому времени просел до 90,62 рубля (-0,63 рубля), утром курс поднимался до 91,99 руб./$1.

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