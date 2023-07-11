"СДС-Уголь" заложил свою долю в порту "Лавна" в Газпромбанке
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь", которому принадлежит 25% ООО "Морской торговый порт "Лавна" (МТПЛ, Мурманск, оператор проекта строительства порта), передал свою долю в залог Газпромбанку, сообщается в ЕГРЮЛ.
Договор залога заключен 30 июня, данные в ЕГРЮЛ внесены 10 июля.
По данным ЕГРЮЛ, мажоритарным акционером МТПЛ является АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (70%). Его доля также находится в залоге у ГПБ.
Свободной от залога остается доля АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, концессионер проекта), которому принадлежит 5% МТПЛ.
По данным властей Мурманской области, строительная готовность порта "Лавна" на 6 июля составляет 68%.