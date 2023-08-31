Еще один актив "СДС-Угля" будет перерегистрирован из Кузбасса в Москву

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Входящее в АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь" ООО "Шахтоуправление "Майское", ранее зарегистрированное в Прокопьевском районе Кемеровской области, сменит место регистрации на Москву.

"Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения. Место нахождения юридического лица, указанное в решении об изменении места нахождения - Москва", - говорится в выписке ЕГРЮЛ, датированной 31 августа.

Комментариями "СДС-Угля" о причине изменения места регистрации "Интерфакс" не располагает.

30 августа о решении сменить кузбасскую регистрацию на московскую заявили две другие компании "СДС-Угля": ООО "Шахта "Листвяжная" и АО "Салек" (разрез "Восточный"). Таким образом, единственным добывающим активом компании, который сохраняет регистрацию в Кемеровской области, является АО "Черниговец" (объединяет шахту, разрез и две углеобогатительных фабрики).

"Майское" эксплуатирует разрез "Первомайский", мощность которого, согласно официальному сайту "СДС-Угля", составляет 6,5 млн тонн угля в год. С мая 100% "Майского" заложено в ВТБ.

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании 3 разреза, 2 шахты, 3 обогатительные фабрики и 4 сервисные организации.