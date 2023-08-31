Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Еще один актив "СДС-Угля" будет перерегистрирован из Кузбасса в Москву

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Входящее в АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь" ООО "Шахтоуправление "Майское", ранее зарегистрированное в Прокопьевском районе Кемеровской области, сменит место регистрации на Москву.

"Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения. Место нахождения юридического лица, указанное в решении об изменении места нахождения - Москва", - говорится в выписке ЕГРЮЛ, датированной 31 августа.

Комментариями "СДС-Угля" о причине изменения места регистрации "Интерфакс" не располагает.

30 августа о решении сменить кузбасскую регистрацию на московскую заявили две другие компании "СДС-Угля": ООО "Шахта "Листвяжная" и АО "Салек" (разрез "Восточный"). Таким образом, единственным добывающим активом компании, который сохраняет регистрацию в Кемеровской области, является АО "Черниговец" (объединяет шахту, разрез и две углеобогатительных фабрики).

"Майское" эксплуатирует разрез "Первомайский", мощность которого, согласно официальному сайту "СДС-Угля", составляет 6,5 млн тонн угля в год. С мая 100% "Майского" заложено в ВТБ.

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании 3 разреза, 2 шахты, 3 обогатительные фабрики и 4 сервисные организации.

Кузбасс Листвяжная Майское СДС-Уголь Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, превысив 3226 пунктов

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, превысив 3226 пунктов

ВТБ в июле заработал 35,6 млрд руб. прибыли по МСФО

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на фоне противоречивых сигналов

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на фоне противоречивых сигналов

Visa и Mastercard намерены повысить комиссии для транзакций по картам

Visa и Mastercard намерены повысить комиссии для транзакций по картам

Росстат оценил рост ВВП РФ в I полугодии в 1,6%

Ресторатор Пинский и Тимати купили 68 ресторанов у субфранчайзи Domino's Pizza

Ресторатор Пинский и Тимати купили 68 ресторанов у субфранчайзи Domino's Pizza

Евро поднялся выше 105 рублей впервые с 16 августа

РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к среднему уровню мая-июня

РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к среднему уровню мая-июня

В России на конец августа собрали уже более 100 млн тонн зерна

В России на конец августа собрали уже более 100 млн тонн зерна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });