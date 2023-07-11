"Новосталь" вложит 40 млрд рублей в строительство завода в Ростовской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ООО "Новосталь" вложит 40 млрд рублей в строительство завода по производству горячекатаного листа в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора области Игорь Сорокин.

Соответствующее соглашение подписали Сорокин и исполнительный директор ООО "Новосталь" Дмитрий Болотов на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" во вторник.

В рамках реализации инвестиционного проекта планируется построить электросталеплавильный цех и цех по производству горячекатаного листа, который используется во многих отраслях промышленности.

"Сегодня такая продукция востребована в таких сферах, как автомобилестроение, судостроение, строительство, приборо- и авиастроение, а также сельское хозяйство. Территория производственного комплекса - 480 тыс. кв. метров. Выпуск горячетканного листа составит порядка 1 млн тонн в год. Также на предприятии будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест", - сказал Сорокин.

По его словам, для обеспечения экологической безопасности цех будет оснащен автоматической газопылеочистной установкой, что позволит обеспечивать высокий уровень чистоты воздуха - до 99,8%.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2023 года ООО "Новосталь" (Москва) стало управляющей компанией ООО "Новороссийский прокатный завод" (владелец производственного комплекса ООО "Ростовский электрометаллургический завод", РЭМЗ).

По данным ЕГРЮЛ, 98,9% долей в уставном капитале ООО "Новороссийский прокатный завод" принадлежит ООО "Новосталь" (100% владеет Шалва Гибрадзе), 1% - "ООО "РСХБ-Финанс", 0,1% - напрямую Гибрадзе.

"Новороссийский прокатный завод" в феврале 2020 года купил производственный комплекс ООО "Ростовский электрометаллургический завод" за 6,5 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов. В мае 2020 года "Новороссийский прокатный завод" сменил место регистрации с Новороссийска на г. Шахты (Ростовская область), в котором находится РЭМЗ. Сообщалось также, что новый собственник вложит в модернизацию предприятия 500 млн рублей.

Сам РЭМЗ был признан банкротом в апреле 2019 года. Во время процедуры банкротства хозяйственная деятельность завода не останавливалась. Его проектная мощность составляет 730 тыс. тонн стали и 530 тыс. тонн сортового проката в год.

"Новороссийский прокатный завод" входит в группу "Новоросметалл", которая объединяет предприятия ломопереработки, автобазы, заготовительные и обслуживающие предприятия. По данным ЕГРЮЛ, 99,999% ООО "Новоросметалл" владеет "Новосталь".