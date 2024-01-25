"Новосталь" рассчитывает получить российские активы Danieli

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Новороссийский прокатный завод (холдинг "Новосталь") хочет взыскать через суд с итальянской Danieli долг в 4,7 млн евро, в случае разрешения спора в свою пользу и невыплаты долга ответчиком, рассчитывает получить в собственность российские активы итальянской компании, включая нижегородский завод "Даниели Волга".

Как говорится в материалах картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Ростовской области, рассматривающий иск Новороссийского прокатного завода к Danieli о взыскании долга по контракту от 2018 года, удовлетворил ходатайство истца об изменении предмета иска. В результате при судебном решении в пользу истца и невыплате ответчиком долга в 30-дневный срок с момента вступления этого решения в силу взыскание будет обращено на 99,99998% долей ООО "Даниели Волга" (завод в Нижегородской области), 100% ООО "Даниэли Хеншель Сервис" (торговое предприятие) и 100% ООО "Элсид-Чеда" (проектировщик промышленных процессов), подконтрольных ответчику.

Суд отложил судебное разбирательство по иску на 21 февраля, отклонил ходатайство Danieli, просившей отставить иск без рассмотрения.

Danieli мотивировала свое ходатайство тем, что спор необходимо рассматривать в третейском суде, однако суд, приняв во внимание, что ответчик является резидентом Италии, отнесенной к числу "недружественных" государств, ходатайство не удовлетворил.

Новороссийский прокатный завод в феврале 2020 года стал владельцем производственного комплекса обанкротившегося ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ, Шахты, Ростовская область), заплатив за актив за 6,5 млрд рублей. РЭМЗ использовал оборудование Danieli в своем производстве.

В июне 2023 года Новороссийский прокатный завод перешел под контроль московского ООО "Новосталь". "Новосталь" намерена вложить 40 млрд рублей в строительство завода по производству горячекатаного листа в Шахтах, сообщал вице-губернатор Ростовской области Игорь Сорокин.

Danieli в начале 2014 года открыла в Дзержинске Нижегородской области первую очередь завода по производству и сервисному обслуживанию металлургического оборудования. В апреле 2023 года Danieli заявила о намерениях уйти с российского рынка.