Renault и Geely создадут СП по выпуску двигателей и трансмиссий

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Французская Renault и китайская Geely подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску двигателей и трансмиссий для классических и гибридных автомобилей, говорится в пресс-релизе компаний.

Renault и Geely будут владеть СП в равных долях. Кроме того, стратегическим инвестором может стать саудовский нефтегазовый гигант Saudi Aramco.

Предприятие с регистрацией в Великобритании будет включать 17 заводов по производству двигателей и пять центров НИОКР на трех континентах, а его штат будет насчитывать 19 тысяч человек.

Ожидаемая мощность СП – 5 млн двигателей и трансмиссий в год. Продукция будет поставляться ряду брендов из разных стран мира, включая Renault, Geely, Volvo, Proton, Nissan и Mitsubishi.

Завершение сделки ожидается во втором полугодии.