Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Котировки акций Volvo Cars в ходе торгов в пятницу рухнули на 14%, до исторического минимума, на новости о том, что крупнейший акционер шведского автопроизводителя - китайская компания Geely - продала незначительную долю в нем с ощутимым дисконтом к рыночной стоимости, сообщает MarketWatch.

Geely 16 ноября выставила на продажу 100 млн акций Volvo Cars для улучшения free float. Цена продажи составила около 37 шведских крон ($3,5), в то время как на закрытие торгов они стоили 40,84 кроны. Общая сумма сделки составила около $350 млн.

Geely заявила, что сократила свой пакет до 78,7% с 82% для того, чтобы увеличить ликвидность и расширить возможности для создания долгосрочной стоимости для институциональных и розничных инвесторов.

Китайская компания является владельцем Volvo Cars с 2010 года.