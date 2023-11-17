Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Котировки акций Volvo Cars в ходе торгов в пятницу рухнули на 14%, до исторического минимума, на новости о том, что крупнейший акционер шведского автопроизводителя - китайская компания Geely - продала незначительную долю в нем с ощутимым дисконтом к рыночной стоимости, сообщает MarketWatch.

Geely 16 ноября выставила на продажу 100 млн акций Volvo Cars для улучшения free float. Цена продажи составила около 37 шведских крон ($3,5), в то время как на закрытие торгов они стоили 40,84 кроны. Общая сумма сделки составила около $350 млн.

Geely заявила, что сократила свой пакет до 78,7% с 82% для того, чтобы увеличить ликвидность и расширить возможности для создания долгосрочной стоимости для институциональных и розничных инвесторов.

Китайская компания является владельцем Volvo Cars с 2010 года.

Volvo Cars Geely Китай Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о возврате полного демпфера по топливу

Госдума приняла закон о возврате полного демпфера по топливу

Госдума приняла закон о росте НДПИ на газ в рамках индексации оптовых цен

Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в пользу "Почты России"

Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в пользу "Почты России"

План производства "АвтоВАЗа" на 2023 г. снизят в пределах 10% из-за санкций США

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в пятницу

Перевозчик Lux Express с 18 ноября приостановит автобусные рейсы между РФ и Финляндией

Перевозчик Lux Express с 18 ноября приостановит автобусные рейсы между РФ и Финляндией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });