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Berkshire Hathaway Energy купит 50% в СПГ-проекте Cove Point за $3,3 млрд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Berkshire Hathaway Energy, подразделение инвесткомпании американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. покупает 50% в СПГ-предприятии Cove Point в Мэриленде у Dominion Energy за $3,3 млрд.

В результате доля Berkshire в проекте увеличится до 75%, говорится в пресс-релизе. Компания оплатит сделку за счет имеющихся в ее распоряжении денежных средств.

Одно из подразделений Berkshire Hathaway Energy является генеральным партнером и оператором газопровода и СПГ-терминала Cove Point, отмечается в пресс-релизе.

Оставшиеся 25% в проекте Cove Point принадлежат Brookfield Infrastructure Partners.

Berkshire Hathaway Energy - одно из ключевых подразделений Berkshire. Компания владеет рядом электроэнергетических предприятий на Западном побережье США и Среднем Западе, а также является одним из крупнейших в стране производителей ветровой энергии.

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