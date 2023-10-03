Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Brookfield купит оператора ветропарков Banks Renewables за $1 млрд

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Канадская инвесткомпания Brookfield Asset Management Ltd. покупает одного из крупнейших в Великобритании операторов ветроэлектростанций Banks Renewables.

Banks Renewables, подразделение британской Banks Group, владеет действующими ветропарками на севере Англии и в Шотландии. В портфель компании также входит ряд еще незаконченных ВИЭ-проектов, в том числе, в сфере ветроэнергетики, солнечной энергетики и производства аккумуляторов.

"Ресурсы Brookfield позволят более полно раскрыть возможности, имеющиеся у Banks Renewables", - говорится в пресс-релизе Banks Group.

Сумма сделки не раскрывается. По данным источников Financial Times, она составит около $1 млрд.

Другие операторы электростанций в Британии жалуются на растущие расходы в отрасли, отмечает FT. Так, Vattenfall и Community Windpower недавно остановили из-за этого офшорные и наземные ветроэнергетические проекты в стране.

Вице-президент Brookfield Себастьян Перл отметил, что в компании позитивно оценивают перспективы сферы ВИЭ в Британии и считают рост расходов в ветроэнергетике временным явлением.

Brookfield покупает Banks Renewables через второй фонд Global Transition, начавший привлекать средства инвесторов в этом году для участия в ВИЭ-проектах.

Первый Global Transition Fund привлек $15 млрд в прошлом году и уже инвестировал средства в покупку американской компании сферы ядерной энергетики Westinghouse Electric Co. совместно с Comeco Corp.

В портфель Banks Renewables входят ВИЭ-объекты общей мощностью 4 ГВт.

Великобритания Brookfield Asset Management Banks Group Banks Renewables Канада Себастьян Перл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совкомбанк направит на дивиденды 5 млрд рублей из нераспределенной прибыли

Новак заявил, что "потолок цен" на нефть РФ оказался неэффективным

Новак заявил, что "потолок цен" на нефть РФ оказался неэффективным

"Россети" хотят запретить потребителям бесплатно уходить из сети на собственную генерацию

Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на фоне слабой активности инвесторов

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на фоне слабой активности инвесторов

"Аэрофлот" урегулировал отношения с лизингодателем SMBC Aviation по 17 самолетам

"Аэрофлот" урегулировал отношения с лизингодателем SMBC Aviation по 17 самолетам

Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире

Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });