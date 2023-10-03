Brookfield купит оператора ветропарков Banks Renewables за $1 млрд

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Канадская инвесткомпания Brookfield Asset Management Ltd. покупает одного из крупнейших в Великобритании операторов ветроэлектростанций Banks Renewables.

Banks Renewables, подразделение британской Banks Group, владеет действующими ветропарками на севере Англии и в Шотландии. В портфель компании также входит ряд еще незаконченных ВИЭ-проектов, в том числе, в сфере ветроэнергетики, солнечной энергетики и производства аккумуляторов.

"Ресурсы Brookfield позволят более полно раскрыть возможности, имеющиеся у Banks Renewables", - говорится в пресс-релизе Banks Group.

Сумма сделки не раскрывается. По данным источников Financial Times, она составит около $1 млрд.

Другие операторы электростанций в Британии жалуются на растущие расходы в отрасли, отмечает FT. Так, Vattenfall и Community Windpower недавно остановили из-за этого офшорные и наземные ветроэнергетические проекты в стране.

Вице-президент Brookfield Себастьян Перл отметил, что в компании позитивно оценивают перспективы сферы ВИЭ в Британии и считают рост расходов в ветроэнергетике временным явлением.

Brookfield покупает Banks Renewables через второй фонд Global Transition, начавший привлекать средства инвесторов в этом году для участия в ВИЭ-проектах.

Первый Global Transition Fund привлек $15 млрд в прошлом году и уже инвестировал средства в покупку американской компании сферы ядерной энергетики Westinghouse Electric Co. совместно с Comeco Corp.

В портфель Banks Renewables входят ВИЭ-объекты общей мощностью 4 ГВт.