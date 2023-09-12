Долги по ипотеке с просрочкой в Британии во II квартале достигли семилетнего максимума

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ипотечная задолженность с просрочкой в Великобритании во втором квартале выросла на 28,8% год к году, достигнув семилетнего максимума, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Банка Англии.

Общая сумма долгов с просрочкой составила 16,9 млрд фунтов стерлингов ($21,1 млрд), что является самым высоким абсолютным значением с третьего квартала 2016 года.

Процентный прирост показателя в годовом выражении оказался наибольшим с 2019 года, но все еще остается низким в сравнении с уровнем 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис.

Текущая динамика отражает резкий рост ставок по ипотечным кредитам за последние два года, который в свою очередь обусловлен повышением базовых процентных ставок Банком Англии в попытке сдержать инфляцию.

С декабря 2021 года ставки повышались 14 раз, причем в результате последней корректировки они достигли отметки в 5,25%, что является самым высоким показателем за 15 лет. Участники рынка ожидают очередного повышения ставок на 0,25% в конце этого месяца.

Эффект от многократных увеличений ставки пока ощутим не в полной мере, однако уже в ближайшее время ситуация с просроченными долгами станет еще хуже, поскольку 1,6 млн ипотечных заемщиков в следующие 12 месяцев предстоит рефинансировать кредиты по значительно более высоким ставкам, считает Льюис Шоу, основатель ипотечного брокера Shaw Financial Services.

При этом совокупная задолженность (включающая как долги с просрочкой, так и своевременно погашаемые долги) за прошлый квартал по сравнению с первым кварталом текущего года снизилась на 1,2%, до 1,66 трлн фунтов, что стало самым большим сокращением и в процентном, и в абсолютном исчислении с 2007 года.

Доля долгов с просрочкой в общем объеме ипотечной задолженности поднялась до 1,02%, однако пока не приблизилась к историческому максимуму в 3,64%, что отчасти объясняется существенным ужесточением правил предоставления ипотеки, а также тем, что многие заемщики по-прежнему осуществляют выплаты по старым, более низким, ставкам в соответствии с фиксированными условиями ранее заключенных договоров с еще не истекшим сроком действия.