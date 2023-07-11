Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год до $79,34 за баррель

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило ожидания цены нефти сорта Brent на 2023 год с $79,54 до $79,34 за баррель, говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

Оценка стоимости Brent на 2024 год также оставлена без изменений - с $83,51 за баррель.

Ведомство ожидает, что средняя спотовая цена Brent в июле будет находиться на уровне $78 за баррель.

"Цены на нефть постепенно растут в соответствии с нашим прогнозом и достигнут уровня примерно в $80 за баррель в четвертом квартале 2023 года", - говорится в отчете.

Оценка стоимости Brent на 2024 год также оставлена без изменений - с $83,51 за баррель. По мнению аналитиков EIA, дальнейший рост стоимости нефти обусловлен ожиданиями сокращения мировых запасов в течении последующих пяти кварталов.