Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год до $79,34 за баррель

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило ожидания цены нефти сорта Brent на 2023 год с $79,54 до $79,34 за баррель, говорится ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

Оценка стоимости Brent на 2024 год также оставлена без изменений - с $83,51 за баррель.

Ведомство ожидает, что средняя спотовая цена Brent в июле будет находиться на уровне $78 за баррель.

"Цены на нефть постепенно растут в соответствии с нашим прогнозом и достигнут уровня примерно в $80 за баррель в четвертом квартале 2023 года", - говорится в отчете.

Оценка стоимости Brent на 2024 год также оставлена без изменений - с $83,51 за баррель. По мнению аналитиков EIA, дальнейший рост стоимости нефти обусловлен ожиданиями сокращения мировых запасов в течении последующих пяти кварталов.

нефть США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ начет пилотирование реальных операций с цифровым рублем в августе

ЦБ РФ начет пилотирование реальных операций с цифровым рублем в августе

Сальдо текущего счета платбаланса в РФ в июне, предварительно, ушло в минус впервые за 3 года

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Дума приняла в III чтении закон о цифровых валютах иностранных государств

Спрос на туры выходного дня в РФ вырос летом на 15-20%

Мишустин заявил, что годовая инфляция в России не превышает 3,5%

Dropbox оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Dropbox оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков об СВО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });