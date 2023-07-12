Нефть слабо дорожает перед публикацией данных Минэнерго США о запасах

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо растут утром в среду перед публикацией доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Внимание трейдеров также направлено на данные о динамике потребительских цен в Штатах за июнь, которые, как ожидается, будут влиять на решения Федеральной резервной системы на ближайших заседаниях.

Данные по инфляции будут опубликованы в 15:30 по московскому времени, доклад Минэнерго о запасах энергоносителей - в 17:30 по Москве.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в среду составляет $79,49 за баррель, что на $0,09 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,71 (2,2%) до $79,4 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,1 (0,13%), до $74,93 за баррель. Накануне стоимость контрактов выросла на $1,84 (2,52%), до $74,83 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали неожиданный рост запасов в США на неделе, завершившейся 7 июля. Показатель увеличился на 3,026 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали его снижения на 200 тыс. баррелей.

Неделей ранее запасы нефти упали на 4,382 млн баррелей.