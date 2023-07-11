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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Группа ОАТ не смогла найти в РФ производителя штамповой оснастки для запуска Lada Largus

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Группа "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ, подконтрольна "КАМАЗу") не смогла найти в РФ свободного от выполнения госпрограмм производителя штамповой оснастки для запуска производства Lada Largus, заявил директор по развитию ОАТ Илья Семенов.

"У нас следующая машина - Largus на конвейере "АвтоВАЗа". Largus, она сложна тем, что очень много компонентов нужно локализовать. Но есть еще производители оснастки - вот без них мы не запустим производство", - сказал Семенов на сессии по автопрому в рамках выставки "Иннопром-2023".

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"Все отечественные производители оснастки у нас заняты на госпрограммах, на гособоронзаказе в том числе. Даже наш собственный (входящий в "КАМАЗ" - ИФ) "Димитровградский инструментальный завод" посылает нас в 2024 год. Фактически мы обежали всех отечественных производителей оснастки и мы (никого - ИФ) не нашли", - посетовал Семенов.

Из-за этого, по его словам, ОАТ вынуждена работать с производителями из Китая, но это в разы увеличивает сроки поставок.

"Мы со своей стороны все делаем для того, чтобы Largus запустить. Нам меньше всего хотелось бы нашего ключевого клиента - "АвтоВАЗ" - подвести, но мы здесь видим риски", - заявил Семенов.

Еще одним риском невыполнения производственных планов он назвал дефицит кадров из-за "неконкурентных" зарплат.

"Мы не видим, как мы будем набирать людей, как будем исполнять планы, которые перед нами стоят. Это для нас сейчас самая значимая проблема", - сказал Семенов, предложив в связи с этим повышать цены на автомобили.

Lada Largus ОАТ КАМАЗ
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