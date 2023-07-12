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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Стресс-тесты показали устойчивость крупнейших банков Британии к кризисам

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Восемь крупнейших банков Великобритании справились со стресс-тестами, показав, что сохранят устойчивость в сложной экономической ситуации, смоделированной Банком Англии, сообщил регулятор.

"Банковская система Великобритании сохранит возможность поддерживать домохозяйства и бизнес в период высоких процентных ставок, даже если экономические и финансовые условия в стране будут более сложными, чем ожидается в данный момент", - говорится в сообщении.

Гипотетический сценарий, использовавшийся Банком Англии, существенно хуже ситуации в стране в период глобального финансового кризиса 2007-2008 годов и значительно хуже нынешних макроэкономических прогнозов, отмечают в ЦБ.

Он предполагает, что инфляция в Британии будет существенно выше недавних пиков, а ставка Банка Англии достигнет 6%. Сценарий также включает в себя рецессию в Великобритании, существенный рост безработицы и обвал цен на жилую недвижимость.

Результаты стресс-тестов показали, что при развитии ситуации по этому сценарию достаточность капитала банков останется выше требуемых уровней, отмечается в сообщении ЦБ. Ни одному из подвергнутых стресс-тестам фининститутов не требуется увеличивать капитал.

В стресс-тестах участвовали Barclays Plc, HSBC Holdings Plc, Lloyds Banking Group Plc, Nationwide Building Society, NatWest Group Plc, британское подразделение Banco Santander SA, а также Standard Chartered Plc и Virgin Money UK Plc.

На долю этих банков приходится порядка 75% всех объемов кредитования в Великобритании.

Barclays HSBC Lloyds Банк Англии Великобритания Santander Virgin Money UK Plc
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