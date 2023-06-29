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Стресс-тесты ФРС показали, что крупнейшие банки США смогут справиться с сильной рецессией

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 23 ведущих банков страны может составить $541 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии, при котором, в том числе, безработица в стране взлетает до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую - на 38%.

Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,3 процентного пункта - до 10,1%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва.

"Результаты стресс-тестов подтверждают, что банковская система США остается гибкой и устойчивой, - заявил зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр. - Однако нам стоит помнить, что риски могут вырасти, и продолжать нашу работу, чтобы добиться устойчивости банков к целому ряду экономических сценариев, рыночных шоков и других кризисов".

США ФРС
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