Силуанов допустил небольшие отклонения дефицита бюджета от плана в 2023 г. в обе стороны

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Небольшие отклонения дефицита федерального бюджета от планового уровня в 2% ВВП по итогам 2023 возможны в обе стороны, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Экономика подвижна, дефицит тоже может чуть-чуть измениться. Но это как в одну, так и в другую сторону", - сказал он журналистам в среду.

При этом Силуанов отметил, что в текущем году не видит каких-то особых рисков для исполнения бюджетных обязательств. "В целом мы выйдем на наши плановые задачи. (...) Мы все первоочередные обязательства выполним и найдем деньги на задачи, которые необходимо решать", - заявил он.

Отвечая на вопрос о необходимых масштабах перераспределения расходов в текущем году, министр пояснил: "В этом году у нас нет каких-то серьезных опасений за исполнение бюджета. В части базовых решений вообще у нас проблем нет, мы все сделаем, а в части дополнительных (решений - ИФ) ресурсы будут найдены".

В части формирования бюджета на следующую трехлетку министр отметил, что дополнительные средства потребуются, и этот вопрос обсуждается в правительстве. "Сейчас работаем как раз в правительстве, отрабатываем вместе с нашими коллегами по правительству наши задачи по мобилизации ресурсов. Да, деньги потребуются. Ну как обычно, бюджетный процесс всегда идет", - сказал он.

В июне Силуанов говорил о необходимости изыскивать средства на новые приоритеты государства внутри бюджета. По его словам, наращивать расходы, увеличивая налоги или дефицит, дальше уже некуда. При этом министр отмечал, что видит существенный потенциал для перераспределения расходов внутри федерального бюджета уже в текущем году.

"Мы этим (перераспределением расходов - ИФ) занимаемся и в текущем режиме, комиссия Григоренко (правкомиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под председательством вице-премьера - руководитель аппарата правительства Дмитрия Григоренко - ИФ). Хотелось бы более серьезные решения в этой части принимать, поскольку деньги в этом году тоже потребуются. И есть резервы", - говорил он "Интерфаксу".

Министр пояснял, что "деньги где-то не используются, не заключаются контракты". "Поэтому их надо перераспределять на новые задачи, которые стоят. Не просто внутри ведомств (то есть "перебрасывать" между статьями в пределах тех же распорядителей бюджетных средств - ИФ), а забирать и на нужды правительства использовать. Есть возможности для изыскания источников и в текущем году", - отметил он.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов озвучивал экспертную оценку потенциала приоритизации в 10-15% от бюджетных расходов.

Слабый курс и сильный бюджет

Говоря о влиянии сырьевой конъюнктуры и курса рубля на доходы бюджета, Силуанов отметил, что цены на нефть по сравнению с прошлым годом "для нас сейчас немножко припали", а доллар укрепился. "Поэтому, если посмотреть по объему нефтегазовых доходов (кстати говоря, цена на газ тоже припала, и объемы у нас тоже упали), то мы сейчас выходим, будем так говорить, на базовый уровень нефтегазовых доходов (8 трлн рублей за год - ИФ), учтенных в бюджете", - сказал он во вторник.

По последним данным Минфина, нефтегазовые доходы в январе-июне продолжили снижаться год к году, сокращение составило 47% - до 3,382 трлн рублей.

По данным ресурса "Электронный бюджет", на 10 июля доходы бюджета РФ составляли 12 трлн 538,8 млрд руб., расходы - 15 трлн 779,8 трлн, дефицит - 3 трлн 241 млрд руб.

Исходя из информации Федерального казначейства, уточнены годовые назначения по расходам, а соответственно, и итоговая сумма дефицита бюджета в 2023 году. Согласно закону о бюджете, расходы в 2023 году запланированы в размере 29 трлн 55,6 млрд рублей. По данным казначейства, текущие утвержденные бюджетные назначения составляют 29 трлн 896,3 млрд рублей. При этом назначения по доходам остались прежними - 26 трлн 130,3 млрд рублей. Таким образом, текущая оценка дефицита составляет 3 трлн 766,013 млрд рублей, а не 2 трлн 925,3 млрд рублей, предусмотренных законом.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей. За последний месяц этот показатель снизился на 816 млрд рублей - в январе-мае министерство оценивало дефицит в 3,411 трлн рублей.