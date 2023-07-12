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Disney не исключил продажу индийского бизнеса Star India

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Walt Disney Co. изучает стратегические варианты дальнейшего развития индийского бизнеса Star India, которую компания купила в 2019 году с развлекательными активами 21st Century Fox, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Disney в том числе рассматривает создание совместного предприятия или продажу Star India. По словам собеседников газеты, Disney ведет переговоры по крайней мере с одним банком о мерах поддержки индийского бизнеса.

Подразделение Star India считалось одним из наиболее ценных активов 21st Century Fox, приобретенных Disney. Индийской компании отводилась важная роль в планах Disney по развитию собственной глобальной стриминговой платформы.

В результате сделки Disney получила права на телетрансляцию и потоковое вещание популярных матчей Индийской премьер-лиги (IPL) по крикету. Принадлежавший Star India стриминговый сервис Hotstar на тот момент насчитывал 150 млн активных на ежемесячной основе пользователей и быстро развивался, главным образом, благодаря правам на показ матчей IPL.

В 2022 году, однако, Disney проиграла тендер на потоковое вещание матчей по крикету, уступив права компании Viacom18. В результате сервис Disney+ Hotstar потерял свою привлекательность для многих пользователей и, как ожидается, лишился от 8 млн до 10 млн подписчиков в третьем финансовом квартале (апрель-июнь), отмечают источники WSJ.

По прогнозам аналитиков Media Partners Asia, суммарно за 2023 финансовый год, который завершится в сентябре 2023 года, Disney+ Hotstar лишится аудитории в 15 млн человек.

Как ожидается, общая выручка Star India в этом финансовом году снизится примерно на 20% и составит чуть менее $2 млрд. EBITDA, в прошлом фингоду составившая приблизительно $200 млн, может упасть почти на 50%.

Вероятно, и в 2024 фингоду Star India продолжит приносить убытки, отмечают источники WSJ.

Walt Disney 21st Century Fox Star India Индия IPL Hotstar
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