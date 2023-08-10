Disney сообщил о чистом квартальном убытке и потере 12 млн стриминговых подписчиков

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, зафиксировала чистый убыток в третьем финансовом квартале (завершился 1 июля) из-за расходов на реорганизацию операций и разовых списаний.

Чистый убыток Disney в отчетный период составил $460 млн, или $0,25 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,41 млрд, или $0,77 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,03 на акцию против $1,09 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка Disney увеличилась на 4%, до $22,3 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,96 на акцию при выручке в $22,5 млрд.

Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ по итогам минувшего квартала сократилось на 11,7 млн, до 146,1 млн по сравнению с 157,8 млн тремя месяцами ранее. Число подписчиков Disney+ снижается уже три квартала подряд, что связано главным образом с оттоком клиентов в Индии, где компания потеряла права на трансляцию матчей Индийской премьер-лиги по крикету.

Крупнейшее подразделение Disney, объединяющее медиа- и развлекательные активы компании, зафиксировало выручку в размере $14 млрд против $14,1 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $14,3 млрд.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, повысилась на 13%, до $8,3 млрд (консенсус-прогноз - $8,1 млрд).