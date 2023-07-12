Профицит внешней торговли РФ в январе-мае 2023 года снизился на 67,4%
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-мае 2023 года составило $47,9 млрд, что на 67,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил Банк России.
Внешняя торговля России товарами (в млрд долларов США):
|Май
|М/М
|Г/Г
|Январь-май
|Г/Г
|Экспорт
|36,8
|16,0%
|-25,6%
|173,1
|-31,4%
|Импорт
|26,4
|7,8%
|40,1%
|125,2
|18,7%
|Сальдо
|10,4
|43,3%
|-66,0%
|47,9
|-67,4%
|Оборот
|63,2
|12,4%
|-7,5%
|298,2
|-16,7%