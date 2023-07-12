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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Профицит внешней торговли РФ в январе-мае 2023 года снизился на 67,4%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-мае 2023 года составило $47,9 млрд, что на 67,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил Банк России.

Внешняя торговля России товарами (в млрд долларов США):

Май М/М Г/Г Январь-май Г/Г
Экспорт 36,8 16,0% -25,6% 173,1 -31,4%
Импорт 26,4 7,8% 40,1% 125,2 18,7%
Сальдо 10,4 43,3% -66,0% 47,9 -67,4%
Оборот 63,2 12,4% -7,5% 298,2 -16,7%

Банк России
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