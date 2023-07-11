Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии снизился в 7,3 раза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2023 года составило $20,2 млрд, что в 7,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($147,6 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первом полугодии 2023 года снизилось в 3,3 раза, до $54,3 млрд, по сравнению с $179,8 млрд за аналогичный период 2022 года.

Объем российского экспорта товаров в первом полугодии 2023 года составил $205,6 млрд, что на 32,9% меньше объема экспорта в первой половине 2022 года ($306,4 млрд).

Объем импорта в первом полугодии 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 19,5% - до $151,3 млрд со $126,6 млрд.

Согласно оценке ЦБ, во втором квартале 2023 года профицит счета текущих операций снизился в 2,7 раза - до $5,4 млрд с $14,8 в первом квартале, профицит торговли товарами уменьшился на 20%, до $24,1 млрд с $30,2 млрд, объем экспорта снизился на 3,4%, до $101,0 млрд со $104,6 млрд, импорта - вырос на 3,5%, до $76,9 млрд с $74,3 млрд.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сальдо текущего счета платбаланса в РФ в июне, предварительно, ушло в минус впервые за 3 года

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Дума приняла в III чтении закон о цифровых валютах иностранных государств

Спрос на туры выходного дня в РФ вырос летом на 15-20%

Мишустин заявил, что годовая инфляция в России не превышает 3,5%

Dropbox оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Dropbox оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,8%

Полугодовая чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 727,8 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });