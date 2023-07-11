Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии снизился в 7,3 раза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2023 года составило $20,2 млрд, что в 7,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($147,6 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первом полугодии 2023 года снизилось в 3,3 раза, до $54,3 млрд, по сравнению с $179,8 млрд за аналогичный период 2022 года.

Объем российского экспорта товаров в первом полугодии 2023 года составил $205,6 млрд, что на 32,9% меньше объема экспорта в первой половине 2022 года ($306,4 млрд).

Объем импорта в первом полугодии 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 19,5% - до $151,3 млрд со $126,6 млрд.

Согласно оценке ЦБ, во втором квартале 2023 года профицит счета текущих операций снизился в 2,7 раза - до $5,4 млрд с $14,8 в первом квартале, профицит торговли товарами уменьшился на 20%, до $24,1 млрд с $30,2 млрд, объем экспорта снизился на 3,4%, до $101,0 млрд со $104,6 млрд, импорта - вырос на 3,5%, до $76,9 млрд с $74,3 млрд.