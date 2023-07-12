Акции Domino's подорожали на 10% на новости о партнерстве с Uber в США

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Акции Domino's Pizza Inc. подорожали на 10,4% на новости о том, что сеть пиццерий подписала глобальное соглашение с компанией Uber, которое позволит клиентам заказывать продукцию в приложениях Uber Eats и Postmates.

Внедрение совместного проекта начнется этой осенью в четырех регионах США, а уже к концу года, как ожидается, услуга будет доступна по всей стране, сообщили в Domino's.

Компания также планирует к концу года доставлять пиццу через Uber Eats в 27 других странах мира, включая Великобританию, Австралию и Канаду.

"Учитывая, что некоторые покупатели заказывают доставку только через приложение Uber Eats, это соглашение позволит миллионам новых клиентов по всему миру открыть для себя Domino's", - заявил главный исполнительный директор компании Рассел Вайнер.

Сеть пиццерий намерена увеличить выручку на $1 млрд за счет партнерства с приложениями Uber, отметил Вайнер в интервью The Wall Street Journal.