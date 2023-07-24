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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Сеть Domino's Pizza нарастила чистую прибыль во II квартале на 6,7%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американская сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. во втором квартале нарастила чистую прибыль на 6,7%, ее выручка неожиданно снизилась.

Чистая прибыль сети в апреле-июне увеличилась до $109,4 млн, или $3,08 в расчете на акцию, по сравнению со $102,5 млн, или $2,82 на акцию, годом ранее.

Выручка Domino's Pizza сократилась на 3,8%, до $1,024 млрд с $1,065 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $3,06 на акцию при выручке в размере $1,072 млрд.

Сопоставимые продажи в США выросли в минувшем квартале на 0,1%, за рубежом - на 3,6%.

Число пиццерий компании за последние три месяца увеличилось на 197, в том числе в Штатах на 27 и на 170 в других странах.

За последний месяц капитализация Domino's Pizza взлетела на 20,7%, до $13,62 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 4,8%.

США Domino's Pizza
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