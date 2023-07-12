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Цена нефти Brent поднялась выше $80 за баррель на фоне ослабления доллара

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок резко растут вечером в среду на фоне ослабления доллара США и несмотря на данные о росте запасов нефти в Соединенных Штатах.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 по московскому времени подорожали на $0,89 (1,12%) - до $80,29 за баррель. Котировки превысили отметку в $80 за баррель впервые с 1 мая.

Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1 (1,34%) - до $75,83 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают данные об инфляции в США. Как сообщалось, темпы роста потребительских цен в стране замедлились до 3% в июне с 4% в мае, обновив минимум с марта 2021 года. Резкое замедление инфляции повышает шансы на то, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени прекратит подъем процентных ставок, что поддержит экономику и спрос на топливо.

Также отчет об инфляции привел к падению курса доллара, что является позитивным фактором для цен на сырьевые товары. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов рухнул на 1,1%.

Сдерживающее влияние на цены оказал отчет Минэнерго США, указавший на резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - почти на 6 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками повышения на 483 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина практически не изменились, а запасы дистиллятов повысились на 4,815 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателей на 727 тыс. баррелей и 262 тыс. баррелей соответственно.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,605 млн баррелей.

Brent WTI США
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