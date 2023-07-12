Запасы нефти в США за неделю подскочили почти на 6 млн баррелей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 июля, увеличились на 5,946 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Тем временем товарные запасы бензина практически не изменились, а запасы дистиллятов повысились на 4,815 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост резервов нефти на 483 тыс. баррелей, сокращение запасов бензина на 727 тыс. баррелей и снижение резервов дистиллятов на 262 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,605 млн баррелей.