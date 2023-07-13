На таможне оценили экспорт углеводородов "Ямала СПГ" в 10,5 млн т за полугодие

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Тюменской таможни в январе-июне 2023 года оформили в порту Сабетта на экспорт 10,5 млн тонн углеводородов - сжиженного природного газа и газового конденсата, сообщил на пресс-конференции начальник Тюменской таможни Владимир Зябко.

По его словам, грузооборот был на уровне аналогичного периода прошлого года. Таможенники оформили 133 судна на убытие и 131 - на прибытие.

"Куда экспортируется? Такие направления, как Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды", - сообщил Зябко.

Из Сабетты сжиженный природный газ и конденсат экспортирует только "Ямал СПГ". СПГ иногда переваливается на европейских терминалах, в частности в Бельгии и Франции, на конвенционные суда и отправляется в другие страны.

Сабетта - самый северный пункт пропуска России, порт предназначен прежде всего для перевалки углеводородного сырья Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.