ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России во II кв. на $7,096 млрд

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ во втором квартале 2023 года уменьшился на $7,096 млрд, или на 2,0%, до $347,655 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

Внешние обязательства РФ в первом квартале снизились на $25,875 млрд, или на 6,8%, до $354,751 млрд с $380,626 млрд. В результате за первое полугодие 2023 года внешний долг РФ уменьшился на $32,971 млрд, или на 8,7% до уровня минимального с 1 января 2007 года (тогда он равнялся $313,214 млрд).

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, в значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций. Важную роль сыграло уменьшение задолженности органов госуправления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг.

Задолженность органов госуправления снизилась за второй квартал на $3,445 млрд, или на 8,5%, до $36,990 млрд, за первое полугодие - на $9,114 млрд, или на 19,8%, с $46,104 млрд на 1 января 2023 года.

Внешняя задолженность банковского сектора (банки и ЦБ РФ) увеличилась за второй квартал на $2,339, или на 2,6%, до $93,967 млрд. За полугодие задолженность стала больше на $329 млн, или на 0,4%, с $93,638 млрд.

В то же время внешняя задолженность прочих секторов экономики снизилась за второй квартал на $5,989 млрд, или на 2,7%, до $216,698 млрд, за полугодие она уменьшилась на $24,187 млрд, или на 10,0%, с $240,885 млрд.