ЦБ сообщил о снижении внешнего долга РФ в I квартале на $12,8 млрд

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ в первом квартале 2024 года уменьшился на $12,8 млрд, или на 4,1%, до $304 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте Банка России.

Уровень внешней задолженности страны на 1 апреля 2024 года стал минимальным с 1 октября 2006 года, когда он был на уровне $269,5 млрд.

В комментарии ЦБ говорится, что динамика показателя в первом квартале 2024 года определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

Внешняя задолженность прочих секторов экономики РФ уменьшилась за первый квартал на $8 млрд, или на 4,2%, до $181,4 млрд.

Задолженность ЦБ РФ и банковского сектора стала меньше на $4 млрд, или на 4,2%, до $90,8 млрд.

Задолженность органов госуправления снизилась за квартал на $0,9 млрд, или на 2,8%, до $31,8 млрд.

Внешние обязательства РФ в 2023 году уменьшились на $68,2 млрд, или на 17,7%, с $385,1 млрд.