Фондовые индексы США уверенно выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли в четверг благодаря новым сигналам ослабления инфляционного давления в США.

Индекс S&P 500 завершил сессию выше уровня в 4500 пунктов впервые за 15 месяцев - с апреля 2022 года, отмечает Market Watch.

Цены производителей в Штатах в июне поднялись на 0,1% в годовом выражении - минимальными темпами с сентября 2020 года, по сравнению с 0,9% в мае, сообщило в четверг министерство труда США. Накануне стало известно, что темпы роста потребительских цен в стране в июне замедлились до 3% в годовом выражении - минимума с марта 2021 года.

Инвесторы рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит Федеральной резервной системе (ФРС) завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось прежде, отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры по-прежнему уверены в ее подъеме Федрезервом на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Однако шансы на то, что ставка вновь будет увеличена в сентябре, теперь оцениваются рынком лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее.

Другой отчет Минтруда США, также обнародованный в четверг, показал неожиданное снижение числа заявок на пособие по безработице в стране. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тысяч и составило 237 тысяч человек, что является минимумом с конца мая.

"Опубликованные статданные увеличивают надежды на то, что Федрезерв сможет добиться замедления инфляции, не спровоцировав рецессии в экономике США", - отмечает главный исполнительный директор deVere Group Найджел Грин.

"Ослабление инфляции при сохранении сильного и устойчивого рынка труда позволяет предположить, что рецессии в 2023 году не будет. Мы полагаем, что ФРС обеспечила идеальную мягкую посадку экономике", - приводит его слова Market Watch.

Акции PepsiCo Inc. подорожали на 2,4% по итогам торгов в четверг. Один из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2023 финансового года, причем прибыль без учета разовых факторов и выручка превзошли прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Amazon.com Inc. поднялась на 2,7%. Согласно оценкам Adobe, онлайн-продажи Amazon в ходе двухдневного мероприятия, ежегодно проводимого компанией для клиентов сервиса Prime, в этом году достигли рекордных $12,7 млрд. Наибольшим спросом в ходе распродаж пользовалась электроника, бытовая техника, одежда и игрушки.

Цена акций Delta Air Lines опустилась на 0,5% по итогам торгов, несмотря на сильную отчетность авиакомпании за второй квартал и улучшение годового прогноза.

Бумаги Walt Disney Co. подорожали на 0,35%. Ранее компания сообщила о продлении контракта с главным исполнительным директором Бобом Айгером еще на два года, до 2026 года.

Стоимость акций Nikola Corp. взлетела на 61% после того, как компания сообщила, что BayoTech Inc. купит до 50 электрогрузовиков Nikola на водородных топливных элементах. При этом Nikola будет закупать водород с предприятий BayoTech в Миссури и Калифорнии.

Стоимость акций Exxon Mobil опустилась на 1,8%. Крупнейшая нефтегазовая компания США объявила о покупке нефтесервисной фирмы Denbury Inc. за $4,9 млрд. Бумаги Denbury подешевели на 1,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 47,71 пункта (0,14%) и составил 34395,14 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 37,88 пункта (0,85%) - до 4510,04 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 219,61 пункта (1,58%) и составил 14138,57 пункта.