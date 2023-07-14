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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Аналитик, спрогнозировавший ралли акций США в начале года, ждет его окончания

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Барри Баннистер, один из немногих аналитиков, сумевших предсказать ралли на американском рынке акций в начале года, теперь полагает, что индексы достигли пика и к концу года скорректируются вниз.

С начала года индекс S&P 500 подскочил на 17% и впервые с апреля прошлого года превысил отметку в 4500 пунктов, превзойдя даже оптимистичный прогноз Баннистера, работающего в Stifel Nicolaus, в 4300 пунктов. Индикатор закончит год вблизи отметки в 4400 пунктов, считает эксперт.

"Я бы сказал, что существует довольно серьезный риск рецессии к январю 2024 года, - отметил Баннистер. - Я думаю, что инфляция еще какое-то время будет выше уровня, к которому все привыкли".

По его мнению, во втором полугодии лучше всего себя проявят акции промышленных компаний, производителей материалов, банков и транспортных компаний.

США Барри Баннистер Stifel Nicolaus S&P 500
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