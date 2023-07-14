Мосбиржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "ИК Русс-инвест"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "ИК Русс-инвест" в период с 10:27 до 10:57 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций компании составила 99,3 рубля за штуку (+20,4% к закрытию торгов 13 июля).