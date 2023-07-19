"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "ТНС Энерго Воронеж" в период с 10:19 до 10:49 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона обыкновенные акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" дорожали на 31,3% к уровню закрытия торгов вторника, до 588 рублей за штуку.