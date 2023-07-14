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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июне вырос почти на 16%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июне 2023 года вырос почти на 16% относительно того же месяца прошлого года, до 4,3 млн человек, сообщила пресс-служба компании.

На внутренних линиях перевезено 3,55 млн пассажиров (плюс 4% год к году), на международных - 794 тыс. (в 2,3 раза больше, чем годом ранее).

Общий пассажирооборот группы увеличился на 22%, до 11 млрд пассажиро-километров, занятость кресел снизилась на 1 процентный пункт (п.п.), до 85,4%.

Экономика"Аэрофлот" улучшил прогноз роста пассажиропотока в 2023 году с 7% до 11%"Аэрофлот" улучшил прогноз роста пассажиропотока в 2023 году с 7% до 11%Читать подробнее

За I полугодие пассажиропоток группы вырос на 22%, до 20,9 млн человек. Согласно обновленному прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек.

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в июне увеличился на 15%, до 2,3 млн человек, в том числе 1,7 млн перевезено на внутренних линиях. Пассажирооборот компании вырос на 23%, до 6,7 млрд пассажиро-километров.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Аэрофлот
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