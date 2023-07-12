"Аэрофлот" улучшил прогноз роста пассажиропотока в 2023 году с 7% до 11%

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" в 2023 году планирует перевезти 45,2 млн человек, что предполагает рост к 2022 году на 11%, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Предыдущий прогноз роста пассажиропотока на 2023 год был на уровне 7% - предполагалось перевезти около 43,5 млн человек.

Предыдущий прогноз роста пассажиропотока группы на 2023 год был на уровне 7% - предполагалось перевезти около 43,5 млн человек.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.