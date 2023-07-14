Ericsson завершила II квартал с чистым убытком и выручкой лучше ожиданий рынка

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB во втором квартале 2023 года получил чистый убыток, однако нарастил выручку лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в отчете компании, чистый убыток в апреле-июне составил 686 млн шведских крон ($67,92 млн) по сравнению с прибылью в размере 4,5 млрд крон за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Ericsson выросла на 3%, до 64,44 млрд крон.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток в первом квартале на уровне 1,27 млрд крон, выручку - 63,94 млрд крон.

Продажи в ключевом для компании сегменте телекоммуникационного оборудования сократились на 8%, в сегменте облачных вычислений и услуг - увеличились на 8%.

Выручка в Юго-Восточной Азии, Океании и Индии выросла на 74%, в Европе и Латинской Америке - на 4%. Продажи в Северной Америке упали на 37%.

Показатель EBIT в минувшем квартале составил минус 300 млн крон против прибыли в размере 7,3 млрд крон годом ранее. Показатель EBITA рухнул на 93%, до 500 млн крон. Валовая рентабельность сократилась до 37,4% с 42,1% годом ранее, маржа по EBITA - до 0,8% с 12%.

Расходы на реструктуризацию составили 3,1 млрд крон. Без их учета EBITA сократилась до 3,7 млрд крон с 7,5 млрд крон, маржа по этому показателю - до 5,7% с 12%.

В июле-сентябре компания рассчитывает обеспечить рентабельность по EBITA без учета расходов на реструктуризацию на уровне или чуть выше показателя второго квартала.

Капитализация Ericsson за последний год сократилась на 25,8%, до 197,4 млрд крон. На торгах в пятницу ее акции дешевеют на 6,8%.