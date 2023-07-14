Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Ericsson завершила II квартал с чистым убытком и выручкой лучше ожиданий рынка

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB во втором квартале 2023 года получил чистый убыток, однако нарастил выручку лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в отчете компании, чистый убыток в апреле-июне составил 686 млн шведских крон ($67,92 млн) по сравнению с прибылью в размере 4,5 млрд крон за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Ericsson выросла на 3%, до 64,44 млрд крон.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток в первом квартале на уровне 1,27 млрд крон, выручку - 63,94 млрд крон.

Продажи в ключевом для компании сегменте телекоммуникационного оборудования сократились на 8%, в сегменте облачных вычислений и услуг - увеличились на 8%.

Выручка в Юго-Восточной Азии, Океании и Индии выросла на 74%, в Европе и Латинской Америке - на 4%. Продажи в Северной Америке упали на 37%.

Показатель EBIT в минувшем квартале составил минус 300 млн крон против прибыли в размере 7,3 млрд крон годом ранее. Показатель EBITA рухнул на 93%, до 500 млн крон. Валовая рентабельность сократилась до 37,4% с 42,1% годом ранее, маржа по EBITA - до 0,8% с 12%.

Расходы на реструктуризацию составили 3,1 млрд крон. Без их учета EBITA сократилась до 3,7 млрд крон с 7,5 млрд крон, маржа по этому показателю - до 5,7% с 12%.

В июле-сентябре компания рассчитывает обеспечить рентабельность по EBITA без учета расходов на реструктуризацию на уровне или чуть выше показателя второго квартала.

Капитализация Ericsson за последний год сократилась на 25,8%, до 197,4 млрд крон. На торгах в пятницу ее акции дешевеют на 6,8%.

Ericsson
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Соллерс" закрыл сделку по выкупу "Исузу Рус" у японской Isuzu

"Соллерс" закрыл сделку по выкупу "Исузу Рус" у японской Isuzu

Цены на нефть стабилизировались после скачка до апрельских максимумов

Фондовые индексы США уверенно выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления

Фондовые индексы США уверенно выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления

Глава ЕК заявила, что Россия несет ответственность за продление зерновой сделки

Глава ЕК заявила, что Россия несет ответственность за продление зерновой сделки

Франция в ближайшие семь лет потратит на оборону рекордные 413,3 млрд евро

Новак заявил, что компании будут сами решать, сокращать добычу или экспорт нефти в августе

Новак заявил, что компании будут сами решать, сокращать добычу или экспорт нефти в августе

Windfall tax для компаний с резко просевшей прибылью и без дивидендов будет льготным

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России во II кв. на $7,096 млрд

ОПЕК сохранила оценку роста поставок жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2023 году

ОПЕК сохранила оценку роста поставок жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2023 году

Страны ОПЕК в июне увеличили добычу нефти на 90 тыс. б/с - до 28,2 млн б/с

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });