Ericsson зафиксировала падение чистой прибыли на 40% в IV квартале

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB зафиксировал 40%-ное падение чистой прибыли в четвертом квартале 2022 года при повышении выручки на 21%.

Компания предупредила, что ее ближайшие перспективы являются неопределенными, поскольку операторы связи уменьшают капиталовложения с учетом сложных макроэкономических условий и, вероятно, продолжат оптимизировать запасы продукции.

Эти тренды негативно сказались на результатах Ericsson в четвертом квартале, и в компании ожидают их сохранения по крайней мере в первой половине 2023 года.

Как говорится в пресс-релизе Ericsson, чистая прибыль в октябре-декабре составила 6,07 млрд шведских крон ($588,2 млн) по сравнению с 10,08 млрд крон за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 7,05 млрд крон.

Выручка компании увеличилась до 86 млрд крон с 71,33 млрд крон годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 84,78 млрд.

Продажи подразделения, выпускающего сетевое оборудование, повысились в минувшем квартале на 15%, в частности, благодаря росту бизнеса в Индии. Тем не менее, в компании ожидают, что подъем, отмечающийся на ряде рынков, не сможет компенсировать спад активности в Северной Америке и других ключевых для Ericsson регионах.

Выручка в сфере облачного ПО и услуг в октябре-декабре повысилась на 13%.

По итогам всего 2022 года Ericsson зафиксировала чистую прибыль в размере 18,7 млрд крон по сравнению с 23 млрд крон годом ранее. Годовая выручка компании увеличилась до 271,5 млрд крон с 232 млрд крон в 2021 году.

В компании ожидают, что ее инициативы в сфере сокращения расходов на общую сумму 9 млрд крон начнут сказываться на показателях со второго квартала 2023 года.

Акции Ericsson теряют в цене 4,4% на торгах в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость опустилась на 37%.