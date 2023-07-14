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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Аналитик прогнозирует, что индекс S&P 500 долго не удержится выше 4500 пунктов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 едва ли долго продержится выше отметки в 4500 пунктов, полагает ведущий экономист Oxford Economics Джон Кэнаван. Его мнение приводит MarketWatch.

Индекс S&P 500 завершил сессию в четверг выше уровня в 4500 пунктов впервые за 15 месяцев - с апреля 2022 года.

Поддержку индексу оказывают ожидания, что Федрезерву удастся обеспечить "мягкую посадку" американской экономики, то есть вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, не вызвав при этом рецессии, объяснил эксперт.

Однако темпы экономического роста в США начнут замедлятся во втором полугодии, и S&P 500 едва ли сможет обновить установленные в начале 2022 года максимумы, считает он. В случае наступления рецессии индикатор может опуститься ниже 4000 пунктов.

Исторический максимум для S&P 500 был зафиксирован на уровне 4796,56 пункта 3 января 2022 года. Однако к середине октября прошлого года индикатор установил годовой минимум, опустившись до 3577,03 пункта, по данным Dow Jones Market Data.

США Джон Кэнаван Oxford Economics S&P 500 ФРС
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