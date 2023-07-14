Суд решил взыскать в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ярославля по иску Генеральной прокуратуры постановил взыскать в доход РФ контрольный пакет акций ПАО "ТГК-2", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

"Иск удовлетворен", - сказал судья.

В ходе заседания судья заявил, что в иске Генпрокуратуры идет речь об обращении в доход государства акций Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited, ООО "Корес инвест", а также Леонида Лебедева и ООО "Долговое агентство" (в общей сложности им принадлежат 81,66% акций ТГК-2, которые в настоящее время находятся в доверительном управлении ООО "Совлинк" - ИФ). При этом прокурор в ходе заседания не уточнил, о каком пакете акций идет речь.

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