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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Генпрокуратура решила взыскать в доход государства акции "Волжского оргсинтеза"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Волгоградской области иск об истребовании в пользу государства имущества в виде 100% акций АО "Волжский оргсинтез", сообщается в материалах дела. Иск был принят к производству 25 июля.

Истребованию подлежат 2 344 925 обыкновенных акций АО номиналом 0,2 рубля каждая.

Ответчиком по иску выступает Александр Соболевский. В числе третьих лиц заявлены Федеральная налоговая служба, Росимущество, "Волжский оргсинтез".

Генпрокуратура сообщает, что выявила факты нарушения экономического суверенитета России, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения акций АО "Волжский оргсинтез" (ранее - Волжское производственное объединение "Оргсинтез" имени 60-летия Союза ССР, далее - государственное предприятие, ПО "Оргсинтез"), представляющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также противоправного завладении им ответчиком, уточняется в материалах дела.

Отмечается, что Россия как собственник государственного предприятия его приватизацию не проводила, правомочия по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом Волгоградской области не передавала. Несмотря на вышеуказанное, Фонд государственного имущества Волгоградской области в период с сентября 1993 по 1996 год незаконно распределил принадлежащее государству имущество в виде ценных бумаг, передав их в пользу третьих лиц, в том числе резидентов иностранных государств.

Следующее заседание по делу назначено на 17 августа.

Одновременно с этим иском Генпрокуратура попросила арбитраж принять обеспечительные мер в виде ареста всех акциий предприятия. Суд это ходатайство удовлетворил.

Также суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на все движимое и недвижимое имущество завода, в том числе доли (акции) в юридических лицах; ввел запрет органам управления предприятия, в том числе генеральному директору, совету директоров, общему собранию акционеров принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения членам совета директоров, а также предпринимать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества из АО. Также введен запрет на совершение любых действий, ухудшающих положение работников, с которыми заключены трудовые договоры, в том числе изменять условия трудовых договоров, расторгать их по инициативе работодателя или по соглашению сторон.

"Волжскому оргсинтезу" запрещено совершать любые действия по отчуждению и обременению правами третьих лиц активов, уменьшению их стоимости, порче или утрате, а также совершать иные операции, ухудшающие имущественное положение, запрещено полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы, за исключением случаев, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций природного (техногенного) характера, ликвидации их последствий. Введен запрет и на открытие новых банковских счетов. Федеральной налоговой службе и ее территориальным органам запрещено осуществлять действия по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в части реорганизации, ликвидации, смены состава органов управления предприятия, АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров в отношении акций компании.

В "Волжском оргсинтезе" на запрос агентства пока не ответили.

Как сказано в отчетности "Волжского оргсинтеза" за 2022 год, его уставный капитал составляет 468 985 рублей, он разделен на 2 344 925 обыкновенных акций номиналом 0,2 рубля каждая. Бенефициарным владельцем является Соболевский.

На сайте АО говорится, что это крупнейшее химическое предприятие Европы и ведущий производитель продукции органического синтеза в России. Выпускает анилин, метионин, флотореагенты, сероуглерод, присадки к бензинам. Выручка по РСБУ в 2022 году выросла на 23,5% к уровню предыдущего года - до 15,48 млрд рублей, чистая прибыль - в 1,6 раза, до 2,92 млрд рублей.

Генпрокуратура Росимущество Волжский оргсинтез Александр Соболевский Волгоградская область
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