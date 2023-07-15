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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

ADNOC подтвердила начало переговоров с OMV об объединении нефтехимических Borouge и Borealis

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) сообщила о вступлении в официальные переговоры с австрийской OMV AG о возможном создании объединенного нефтехимического холдинга посредством слияния компаний Borouge Plc и Borealis AG.

"ADNOC ведет эти переговоры как мажоритарный акционер Borouge, а OMV как мажоритарный акционер Borealis, при этом любое окончательное решение зависит от процессов управления Borouge и других соответствующих сторон. Потенциальное слияние станет следующей важной вехой в текущей стратегии ADNOC по созданию добавленной стоимости и росту производства химических веществ, при этом любая сделка подлежит обычному разрешению регулирующих органов", - говорится в сообщении ADNOC.

Borouge котируется на фондовой бирже Абу-Даби, при этом 54% акций принадлежат ADNOC, 36% - Borealis и 10% - розничным и институциональным инвесторам. 75% Borealis принадлежит OMV, а ADNOC - 25%.

Ранее о возможности слияния Borouge и Borealis сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Отмечалось, что такая сделка приведет к созданию компании стоимостью более $30 млрд: Borouge, вышедшая на IPO в Абу-Даби в прошлом году, имеет капитализацию порядка $22 млрд. Borealis, с учетом ее доли в Borouge, может быть оценена в рамках сделки в $10 млрд, отмечало агентство.

ADNOC OMV Borouge Borealis
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