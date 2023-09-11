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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Covestro начнет переговоры с ADNOC, заинтересованной в ее покупке

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правление германской химической компании Covestro AG решило начать переговоры с Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), выразившей интерес к ее покупке.

Как говорится в пресс-релизе Covestro, вопрос о том, будет ли заключена сделка, и если будет, то в какой форме и на каких условиях, остается открытым, все решения будут зависеть от хода переговоров.

"Во время переговоров правление Covestro будет затрагивать вопрос обеспечения дальнейшей реализации ее стратегии, ориентированной на устойчивое развитие", - отмечают в компании.

Ранее западные СМИ сообщали, что советники двух компаний обсуждают возможность подачи ADNOC, госкомпанией ОАЭ, предложения о покупке Covestro. В середине августа ADNOC дала понять, что готова сделать официальное предложение о покупке Covestro за 11,6 млрд евро, или 60 евро за акцию. Ранее обсуждались предложения в 55 евро и 57 евро за акцию, что в Covestro посчитали слишком низкой ценой.

Любое соглашение между Covestro и ADNOC потребует одобрения регуляторов, отметила германская компания.

С начала 2023 года капитализация Covestro выросла на 45,5% и составляет порядка 9,77 млрд евро.

ОАЭ Covestro ADNOC Германия
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