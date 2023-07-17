"Соллерс" начал выпуск пикапов на площадке бывшего СП с Mazda

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Завод группы "Соллерс" во Владивостоке (ООО "Автомобильные индустриальные технологии", АИТ) возобновил работу в понедельник, начав выпуск пилотных партий новой линейки пикапов. Об этом сообщила представитель "Соллерса" "Интерфаксу".

"Серийное производство и официальная презентация новых моделей пикапов (будут продаваться на российском рынке под брендом Sollers - ИФ) состоится в начале сентября", - сказала она.

В ближайшем будущем, по словам представителя, "Соллерс" рассчитывает расширить линейку выпускаемых автомобилей во Владивостоке, "переговоры на этот счет активно ведутся с потенциальными китайскими партнерами".

АИТ – переименованный завод бывшего совместного предприятия "Соллерса" и японской Mazda. До весны 2022 года там производились кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. За 2021 год завод собрал около 29 тысяч машин. Такой объем, как следует из данных Ассоциации европейского бизнеса, и был реализован в 2021 году на рынке РФ. В 2022 году продажи Mazda на рынке России упали до чуть более 9 тысяч единиц. За I полугодие 2023 года в РФ продано лишь около 600 тысяч Mazda.

"Соллерс" консолидировал 100% долей бывшего паритетного СП с Mazda в конце 2022 года. В ноябре предприятие было переименовано из ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" в АИТ. Mazda сообщала, что сделка совершалась за символическую стоимость в 1 евро с опционом на выкуп доли в СП в течение трех лет. Убыток в связи со сделкой японский концерн оценил в 12 млрд иен – чуть более $82 млн по курсу на момент совершения сделки.

Помимо автозавода во Владивостоке, ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ (Нижегородская область), перезапущенный в ноябре завод по производству LCV в Елабуге (на месте бывшего СП с Ford), а также площадку ликвидированного в конце февраля СП с Isuzu в Ульяновской области.

Основным акционером "Соллерса" до лета прошлого года был бизнесмен Вадим Швецов. В июне 2022 года он продал контрольный пакет в группе (77,6%) компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.