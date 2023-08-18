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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

"Соллерс" вложит 600 млн рублей в производство трансмиссий на ЗМЗ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Соллерс" запустит производство трансмиссий на площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская область, входит в группу "Соллерс"), инвестиции в проект превысят 600 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Серийное производство 6-ступенчатой механической коробки передач (МКПП) в рамках дочернего общества ПАО "Соллерс" - "Соллерс производство трансмиссий" - будет запущено во втором квартале 2024 года. На предприятии будет осуществляться сборка и тестирование МКПП, также планируется локализовать технологические операции по литью и механической обработке картеров, в дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей МКПП", - говорится в сообщении компании.

На новом производстве планируется выпуск 7 тысяч трансмиссий в 2024 году с последующим ростом до 50 тысяч штук в год.

Новые МКПП будут устанавливаться на модельный ряд легких коммерческих автомобилей Sollers и машины "УАЗ", отмечается в сообщении.

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ (Нижегородская область), перезапущенный в конце ноября завод по производству LCV в Елабуге (на месте бывшего СП с Ford), готовящееся к перезапуску предприятие на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку ликвидированного в конце февраля СП с Isuzu в Ульяновской области.

Sollers Нижегородская область Соллерс Ульяновская область ЗМЗ
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