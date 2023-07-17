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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Электромобили "Москвич" войдут в госпрограммы стимулирования спроса

Электромобили "Москвич" войдут в госпрограммы стимулирования спроса
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - АО МАЗ "Москвич" включено в специнвестконтракт (СПИК) технологического партнера ПАО "КАМАЗ", это позволит электромобилям марки "Москвич" войти в государственные программы стимулирования спроса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

"Согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль "Москвич 3е" составит 25% (но не более 625 тысяч рублей). Также электромобили "Москвич" будут доступны к покупке со скидкой (от 10% до 25%) по программе льготного лизинга", - сообщили в ведомстве.

Участие автозавода в СПИК позволит обеспечить реализацию плана развития производства легковых автомобилей в РФ "с поэтапной локализацией основных компонентов и систем", отметили в ведомстве.

"В рамках подписанного соглашения разработана стратегия дальнейшего развития завода "Москвич" и планы по локализации производства на территории РФ как для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, так и для электромобилей", - пояснили в ведомстве.

Сейчас на заводе идет крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е". В 2024 году планируется наладить сварку и окраску кузова с привлечением российских поставщиков. С 2026 года, как ожидается, "Москвич" начнет производство электромобилей с использованием основных российских компонентов – электродвигателя, тяговой батареи и других элементов.

Москвич Минпромторг
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