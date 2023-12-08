Продажи электрокара "Москвич 3е" в 2023 году оказались хуже ожиданий производителя

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Продажи электромобилей "Москвич 3е" на российском рынке оказались ниже ожиданий, по итогам года будет реализовано около 2 тысяч штук, сообщил журналистам в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!" Сергей Когогин - гендиректор ПАО "КАМАЗ", являющегося технологическим партнером "Москвича".

"Если сказать, доволен ли я результатом продаж, наверное, наши ожидания были выше. Основная проблема, что мы только в четвертом квартале получили право на субсидию на электромобили. До этого у нас не был подписан специнвестконтракт (СПИК), все затянулось. Но, тем не менее, мы в любом случае продадим больше 2 тысяч автомобилей электрических "Москвич 3е" в этом году", - сказал Когогин.

Автозавод "Москвич" в июле был включен в камазовский СПИК, что позволило электромобилям новой российской марки войти в периметр программ стимулирования спроса. В частности, в программу льготного автокредитования, по которой можно было получить скидку на покупку электрокара в 25% (но не более 625 тысяч рублей) Осенью скидки на электромобили в рамках данной меры поддержки были повышены до 35% (но не более 925 тысяч рублей).

Автозавод "Москвич" накануне сообщал, что продажи автомобилей бренда с начала 2023 года составили порядка 13 тысяч штук. В том числе, было реализовано 11,5 тысячи моделей "Москвич" с бензиновым двигателем и 1,4 тысячи электрокаров "Москвич 3е". Эти автомобили сейчас собираются в режиме крупноузловой сборки. В 2024 году планируется наладить сварку и окраску кузова с привлечением российских поставщиков. С 2026 года предприятие хочет начать производство электрокаров с использованием российского электродвигателя, тяговой батареи и другого.

"Москвичи" выпускаются на технологической базе китайского автоконцерна JAC. На вопрос о том, не планируется ли собирать на столичном автозаводе машины непосредственно под восточным брендом, Когогин ответил, что таких планов нет.

"Что касается электромобиля "Атом" - это уже наш проект - он идет в соответствии с графиком, отклонений серьезных нет. Мы рассчитываем, что в 2025 году приступим к его выпуску на собственной платформе. Это будет постепенное наращивание объемов для дозагрузки "Москвича". С площадкой определились, конструкция есть. Я во вторник сам тестировал этот автомобиль в условиях мороза, скользкой дороги. Могу сказать, что я очень доволен результатом", - сказал Когогин.

Говоря об основном бизнесе "КАМАЗа" - тяжелых грузовиках - он отметил, что в текущем году компания планирует изготовить 5 тысяч грузовиков нового поколения К5. План их выпуска в течение года снижался с изначальных 9 тысяч.

"На следующий год из таких знаковых вещей для нас важный вопрос - увеличение в три раза выпуска К5. Также делаем акцент на серьезных инвестициях в пассажирский транспорт. Мы считаем, что сейчас рынок России по обновлению больших автобусов созрел, и действия правительства стали настолько осознанными, что он подрос процентов на 30 в общем и целом. Наша компания хочет занять на нем бОльшую долю", - добавил Когогин.

Общий объем инвестиций в автобусный завод "КАМАЗа" в Башкортостане (ПАО "НефАЗ") в 2021-2025 годах превышает 6 млрд рублей, уточнил он.